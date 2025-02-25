Госдеп США сообщил об отказе Украины от переговоров

Госсекретарь США Рубио: Украина не согласилась на переговоры о конфликте с РФ

Украина отказалась от переговоров о мирном урегулировании конфликта с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Breitbart News.

Он отметил, что Киев не захотел садиться за стол переговоров, несмотря на усилия Вашингтона. «К сожалению, Украина не согласилась, и они хотели двигаться вперед по-своему», — сказал Рубио.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил украинского коллегу Владимира Зеленского в уклонении от переговоров о мирном урегулировании. Он указал, что сегодня отмена выборов на Украине объясняется введенным в стране военным положением.

В свою очередь, Зеленский заявлял, что Украина выступает за установление мира, основанное на предоставлении Киеву гарантий безопасности.