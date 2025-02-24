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23:05, 24 февраля 2025Россия

Путин обвинил Зеленского в уклонении от переговоров по мирному урегулированию

Путин: Зеленский уклоняется от переговоров по мирному урегулированию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в комментарии журналисту Павлу Зарубину обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в уклонении от переговоров по мирному урегулированию.

«Потому что в случае начала этих переговоров, это рано или поздно, и, скорее всего, достаточно быстро, приведет к необходимости отмены военного положения», — пояснил глава государства, добавив, что после этого не будет оснований не проводить выборы. Он напомнил, что сегодня отмена выборов на Украине объясняется введенным в стране военным положением.

Ранее Зеленский назвал участие Европейского союза (ЕС) в переговорах России и Украины условием для мира. Он отметил, что Киев стремится к мирному разрешению конфликта.

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