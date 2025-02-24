Зеленский назвал условие для мира на Украине

Зеленский назвал условием для мира участие ЕС и Украины в переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал участие Европейского союза (ЕС) в переговорах России и Украины условием для мира. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Во время переговоров с Россией за столом сидели сильнейшие защитники свободы — Америка, Европа и Украина», — заявил президент Украины. По его словам, только таким составом «может состояться мирное соглашение».

Зеленский отметил, что Киев стремится к мирному разрешению конфликта. Других подробностей он не привел.

Ранее Верховная Рада Украины провалила голосование по заявлению, в котором говорилось, что Владимир Зеленский «должен выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины». В тексте законопроекта сказано, что необходимо соблюдать принцип институциональной непрерывности власти.