Рада не смогла вернуть легитимность Зеленскому

Рада провалила голосование по заявлению о полномочиях Зеленского

Верховная Рада провалила голосование по заявлению, в котором говорились, что Владимир Зеленский «должен выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины». Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

В тексте заявления было сказано, что Верховная Рада Украины обращает внимание на необходимость соблюдения принципа институциональной непрерывности власти и отмечает, что Президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины согласно Конституции Украины.

Депутат сообщил, что заявление в поддержку легитимности Зеленского поддержали 218 депутатов. Для его принятия было необходимо 226 голосов.

Как отмечает Telegram-канал «Политика Страны», заявление должно было показать поддержку Зеленского парламентом перед прибывшими в Киев еврокомиссарами. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что помимо них на голосовании присутствовали представители многих европейских стран.

В понедельник, 24 февраля, в Киев прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта. Кроме них украинскую столицу посетили президент Финляндии Александр Стубб, а также премьер-министры Дании, Исландии, Швеции и Норвегии Метте Фредериксен, Криструн Фростадоуттир, Ульф Кристерссон и Йонас Гар Стере.