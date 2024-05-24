Путин высказался о легитимности Зеленского

Путин: Москва исходит из того, что легитимность Зеленского завершилась

Москва исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, которого цитирует РИА Новости.

Кремль отдает себе отчет в том, что срок полномочий Зеленского истек, сказал Путин.

Также в ходе общения с журналистами глава государства затронул вопрос российско-украинских мирных переговоров. Он напомнил, что Москва никогда не отказывалась от возврата к диалогу. «Мы за переговоры», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя вопрос о легитимности Зеленского, заявил, что вопрос о его статусе должны решить сами украинцы. Юридически продление полномочий Зеленского, которые истекли 20 мая, может оформить конституционный суд страны, предположил он.