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17:52, 24 мая 2024Бывший СССР

Путин высказался о легитимности Зеленского

Путин: Москва исходит из того, что легитимность Зеленского завершилась
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Москва исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, которого цитирует РИА Новости.

Кремль отдает себе отчет в том, что срок полномочий Зеленского истек, сказал Путин.

Также в ходе общения с журналистами глава государства затронул вопрос российско-украинских мирных переговоров. Он напомнил, что Москва никогда не отказывалась от возврата к диалогу. «Мы за переговоры», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя вопрос о легитимности Зеленского, заявил, что вопрос о его статусе должны решить сами украинцы. Юридически продление полномочий Зеленского, которые истекли 20 мая, может оформить конституционный суд страны, предположил он.

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      Алан Босиков
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