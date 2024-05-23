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15:25, 23 мая 2024Бывший СССР

В Кремле высказались о легитимности Зеленского

Песков: легитимность Зеленского должны определить сами украинцы

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Легитимность президента Украины Владимира Зеленского должны определить жители Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Сами украинцы должны определиться. Конституционный суд, или как они посчитают, сохранит легитимность [Зеленского] или нет. Наша позиция в этом и заключается», — уточнил официальный представитель Кремля.

20 мая истек срок президентских полномочий Зеленского. В этот день на Украине должны были привести к присяге нового главу государства, однако власти страны отказались от проведения выборов, объяснив свое решение действующим военным положением.

Ранее в Кремле уже комментировали вопрос легитимности Зеленского. Так, 21 мая Дмитрий Песков отметил, что Россия исходит из позиции, озвученной президентом России Владимиром Путиным в Китае. Тогда глава государства заявлял, что на вопрос о легитимности Зеленского должна ответить украинская правовая и политическая система.

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      Екатерина Грищенко
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