Владимир Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины

Владимир Зеленский больше не является легитимным президентом Украины. 20 мая истекает срок его полномочий.

Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Сегодня на Украине должны были привести к присяге нового украинского лидера, однако президентские выборы в стране объявлены не были.

Власти объяснили это решение действием военного положения. В то же время критики режима заявили, что истинной причиной стал страх Зеленского за свое кресло и его неспособность выполнить предвыборные обещания.

В ноябре 2023 года депутаты Верховной Рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Уточнялось, что документ был принят для того, «чтобы не раскалывать страну и нацию». Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта. Зеленский отменил кампанию, объяснив это тем, что выборы сейчас «не ко времени».