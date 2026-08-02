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13:17, 2 августа 2026 (обновлено: 13:20, 2 августа 2026)Россия

В Минобороны России рассказали об успехах на одном из направлений

В районе Алексеево-Дружковки Российская армия уничтожила 2 пункта управления БПЛА ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В районе Алексеево-Дружковки в Донецкой Народной Республике (ДНР) Российская армия уничтожила два пункта управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Минобороны России сообщило РИА Новости.

Координаты первого пункта управления передали расчету 152-мм артиллерийского орудия 2А36. В результате нескольких ударов объект был уничтожен вместе с украинскими военными, которые там находились. Второй пункт управления выявили операторы ударных дронов. Два точных удара FPV-дронами ликвидировали цель и бойцов ВСУ.

Ранее Вооруженные силы Российской Федерации сорвали поставку техники для ВСУ.

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