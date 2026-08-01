ВС РФ поразили два судна с военными грузами для ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) сорвали поставку техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Министерство обороны страны сообщило в своем Telegram-канале.

«Вчера на переходе морем южнее Одессы поражены два морских судна типа "сухогруз", осуществлявшие доставку военных грузов в один из портов Украины», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что Российская армия за месяц взяла под контроль 32 населенных пункта. Отмечается, что 22 из них располагаются на двух ключевых направлениях — в Харьковской области и Донецкой Народной Республике (ДНР). При этом ключевым событием в зоне СВО стало взятие городов Константиновка и Белицкое.