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13:28, 2 августа 2026 (обновлено: 13:32, 2 августа 2026)Мир

Трампа захотели увидеть в стране-союзнице России

Трамп сделал репост фото с приглашением посетить Сербию
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: @AleksDjuricic

Президент США Дональд Трамп сделал репост фото с приглашением посетить Сербию со страницы своего спецпосланника Ричарда Гренелла. Пост о приглашении политика в страну-союзницу России доступен на его странице в Truth Social.

Плакат, приветствующий и приглашающий Трампа посетить Сербию, развернули несколько зрителей во время проведения турнира UFC в Белграде. «President Trump Serbia welcomes you (Президент Трамп, Сербия ждет вас)», — гласит надпись на плакате.

Власти Сербии отреагировали на репост Трампа. По словам министра по вопросам семьи и демографии Милици Джурджевич-Стаменковски, жест американского президента привлек внимание миллионов людей к Сербии. Кроме того, она назвала возможный визит Трампа в страну «историческим событием», который укрепит позиции Белграда в важных международных вопросах.

Если его визит в Белград состоится, это будет историческое событие. Последним действующим президентом Соединенных Штатов Америки, посетившим Белград, был Джимми Картер в 1980 году

Милица Джурджевич-Стаменковскиминистр Сербии по вопросам семьи и демографии

Ранее лидер Новой демократической партии Сербии, депутат Народной скупщины и бывший кандидат в президенты страны Милош Йованович в беседе с «Лентой.ру» заявил, что вступление Сербии в Европейский союз и НАТО станет катастрофой для страны. По его словам, такое развитие событий будет противоречить ее национальным интересам.

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