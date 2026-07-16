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18:34, 16 июля 2026МирЭксклюзив

В Сербии пришли в ужас от планов Вучича по ЕС и НАТО

Политик Йованович: Вступление Сербии в ЕС и НАТО станет катастрофой для страны
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Вступление Сербии в Европейский союз (ЕС) и НАТО станет катастрофой для страны, так как это будет противоречить ее национальным интересам. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил лидер Новой демократической партии Сербии, депутат Народной скупщины и бывший кандидат в президенты страны Милош Йованович.

«Мы считаем, что членство Сербии в ЕС будет катастрофическим для нашей страны. И мы категорически против этого», — сказал лидер партии.

По словам политика, Сербия должна сохранять хорошие отношения как с Россией, так и с Евросоюзом. Но членство в европейском объединении — это опасный и невыгодный шаг. По его словам, президент балканской республики Александр Вучич не понимает этих проблем и делает все для сближения с Западом, в том числе в ущерб интересам с Россией.

«Сотрудничество с ЕС необходимо и желательно, но членство, несомненно, принесет больше вреда, чем пользы. Сербия должна оставаться самостоятельной, нейтральной в военном плане, основывать свою политику на национальных интересах, в том числе по проблеме Косово. Все это возможно только в том случае, если Сербия останется вне ЕС», — Йованович.

14 июля Вучич заявил, что Сербия гипотетически может вступить в НАТО. По его словам, страна может стать членом Североатлантического альянса, если он этого захочет. При этом он подчеркнул, что Белград ценит свой нейтралитет.

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