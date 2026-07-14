Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:18, 14 июля 2026Мир

Вучич назвал условие вступления Сербии в НАТО

Вучич заявил, что Сербия вступит в НАТО при условии его собственного желания
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба президента Республики Казахстан / РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна вступит в Североатлантический альянс (НАТО) при условии его собственного желания. Об этом он заявил во время пресс-подхода к журналистам, трансляцию которого вело новостное агентство Tanjug на своем YouTube-канале.

«Если бы я хотел, чтобы мы вступили в НАТО, нас бы приняли сразу же», — подчеркнул политик.

Вучич напомнил о проводимой Белградом политике военного нейтралитета, добавив, что не собирается втягивать Сербию в конфликты. Кроме того, сербский лидер заявил о несогласии на включение республики в «Коалицию желающих». В Париж он приехал исключительно для участия в праздновании дня взятия Бастилии — главном национальном празднике Франции.

12 мая Минобороны Сербии сообщило о начале первых совместных учений с НАТО. Маневры проходили на базе «Юг» и полигоне «Боровац» под Буяновацем, которые находятся в 10 километрах от границы с частично признанной Республикой Косово.

Ранее лидер Новой демократической партии Сербии, депутат Народной скупщины и кандидат в президенты страны на выборах 2022 года Милош Йованович в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Белграду было бы лучше придерживаться более сбалансированного подхода и проводить военные учения с Россией и другими незападными странами в равном соотношении со странами НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин рассказал о важном разговоре с Набиуллиной
    Сотрудник круизного лайнера упал за борт у берегов Мексики и не выжил
    Участие ВСУ в параде в Париже вызвало ярость во Франции
    Танкеры с российской нефтью стали массово простаивать в море
    Страна НАТО добилась снижения инфляции
    Вучич назвал условие вступления Сербии в НАТО
    Россиянин зарезал мать понравившейся девушки после ухаживаний
    В России высказались о ходе 40-дневной операции СБУ
    Назван оптимальный период для поиска дешевого жилья в аренду
    Появились подробности удара ВСУ по Подмосковью
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok