Вучич назвал условие вступления Сербии в НАТО

Вучич заявил, что Сербия вступит в НАТО при условии его собственного желания

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна вступит в Североатлантический альянс (НАТО) при условии его собственного желания. Об этом он заявил во время пресс-подхода к журналистам, трансляцию которого вело новостное агентство Tanjug на своем YouTube-канале.

«Если бы я хотел, чтобы мы вступили в НАТО, нас бы приняли сразу же», — подчеркнул политик.

Вучич напомнил о проводимой Белградом политике военного нейтралитета, добавив, что не собирается втягивать Сербию в конфликты. Кроме того, сербский лидер заявил о несогласии на включение республики в «Коалицию желающих». В Париж он приехал исключительно для участия в праздновании дня взятия Бастилии — главном национальном празднике Франции.

12 мая Минобороны Сербии сообщило о начале первых совместных учений с НАТО. Маневры проходили на базе «Юг» и полигоне «Боровац» под Буяновацем, которые находятся в 10 километрах от границы с частично признанной Республикой Косово.

Ранее лидер Новой демократической партии Сербии, депутат Народной скупщины и кандидат в президенты страны на выборах 2022 года Милош Йованович в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Белграду было бы лучше придерживаться более сбалансированного подхода и проводить военные учения с Россией и другими незападными странами в равном соотношении со странами НАТО.