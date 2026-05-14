Сербия принимает учения НАТО впервые после бомбардировок 1999 года. Почему власти пошли на это и как отреагировали в России?

В 1998 году в Косово, где большую часть населения составляли албанцы, начался вооруженный конфликт между местными националистами из Армии освобождения Косово (АОК), желавших обрести независимость от Сербии, и сербскими властями во главе с президентом федерации Слободаном Милошевичем. Последние стремились сохранить контроль над регионом, поскольку Косово имеет особое и священное место в истории сербского народа.

В 1389 году на Косовом поле (одна из обширных равнин на Балканах) произошло сражение армии сербов и их союзников со значительно превосходящими силами турок-османов. Память об этой битве — важная часть сербской национальной идентичности, символизирующая борьбу народа за выживание. После поражения в битве сербы покинули Косово, и регион начал заселяться албанцами и турками.

К моменту распада Югославии край был населен преимущественно албанцами, за исключением северной части региона, где до сих пор проживают сербы.

24 марта 1999 года НАТО без мандата ООН начало военную операцию «Союзническая сила» против Союзной Республики Югославия (Сербии и Черногории). Целью было прекратить «этнические чистки» в Косове и заставить Милошевича принять условия мира от стран Запада.

78-дневная кампания состояла в основном из массированных авиаударов по югославским военным объектам, инфраструктуре и правительственным учреждениям в Белграде и других городах. Это была первая крупная военная операция НАТО за всю историю его существования.

Под давлением военных потерь и международной изоляции 10 июня 1999 года Слободан Милошевич принял условия альянса. В Косово были введены международные силы Косово (KFOR), а управление краем перешло под мандат ООН. Фактически Сербия утратила контроль над регионом.