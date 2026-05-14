Сербия принимает учения НАТО впервые после бомбардировок 1999 года. Почему власти пошли на это и как отреагировали в России?

Первые совместные учения Сербии и Североатлантического альянса (НАТО) не стыкуются с логикой в связи с наличием у сербского народа исторической травмы после бомбардировок Югославии силами блока в 1999 году, а также с закрепленным в конституции страны нейтральным статусом. Так военные мероприятия на юге Сербия прокомментировал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович в беседе с «Лентой.ру».
В 1998 году в Косово, где большую часть населения составляли албанцы, начался вооруженный конфликт между местными националистами из Армии освобождения Косово (АОК), желавших обрести независимость от Сербии, и сербскими властями во главе с президентом федерации Слободаном Милошевичем. Последние стремились сохранить контроль над регионом, поскольку Косово имеет особое и священное место в истории сербского народа.
В 1389 году на Косовом поле (одна из обширных равнин на Балканах) произошло сражение армии сербов и их союзников со значительно превосходящими силами турок-османов. Память об этой битве — важная часть сербской национальной идентичности, символизирующая борьбу народа за выживание. После поражения в битве сербы покинули Косово, и регион начал заселяться албанцами и турками.
К моменту распада Югославии край был населен преимущественно албанцами, за исключением северной части региона, где до сих пор проживают сербы.
24 марта 1999 года НАТО без мандата ООН начало военную операцию «Союзническая сила» против Союзной Республики Югославия (Сербии и Черногории). Целью было прекратить «этнические чистки» в Косове и заставить Милошевича принять условия мира от стран Запада.
78-дневная кампания состояла в основном из массированных авиаударов по югославским военным объектам, инфраструктуре и правительственным учреждениям в Белграде и других городах. Это была первая крупная военная операция НАТО за всю историю его существования.
Под давлением военных потерь и международной изоляции 10 июня 1999 года Слободан Милошевич принял условия альянса. В Косово были введены международные силы Косово (KFOR), а управление краем перешло под мандат ООН. Фактически Сербия утратила контроль над регионом.
Здесь преобладают экономические причины и политическая логика нескатывания к открытой конфронтации Белграда с НАТО. С высокой долей вероятности можно сказать, что Сербия намерена продолжать политику военного нейтралитета, несмотря на учения
12 мая Минобороны Сербии сообщило о начале первых совместных учений с НАТО. Маневры продлятся до 23 мая на базе «Юг» и полигоне «Боровац» под Буяновацем, которые находятся в 10 километрах от границы с частично-признанной Республикой Косово. Белград не признает ее в качестве государства.
из Сербии и стран НАТО принимают участие в военных маневрах
Подробности учений «Сербия — НАТО»
В первых совместных учениях «Сербия — НАТО» принимают участие представители следующих стран альянса:
- Италии;
- Румынии;
- Турции;
- Великобритании;
- Италии;
- Германии;
- Румынии;
- США;
- Черногории;
Учения проходят на тактическом уровне, что подразумевает высшую форму подготовки военных подразделений в условиях, максимально приближенным к реальным боевым действиям.
В ходе двухнедельных полевых учений будут отработаны тактика, методы и процедуры, используемые в миротворческих операциях: обеспечение безопасности баз, работа на контрольно-пропускных пунктах (КПП), контроль массовых скоплений людей и ведение боевых действий в городских условиях
Мероприятия являются частью программы «Партнерство ради мира», при этом не нарушая нейтралитет Белграда, подчеркнули в военном ведомстве.
В сербском Минобороны добавили, что совместные с НАТО учения проводятся на основе продолжающегося «взаимовыгодного, конкретного и прозрачного сотрудничества между Сербией и НАТО».
Почему Сербия проводит учения с НАТО после бомбардировок 1999 года?
Милан Лазович указывает, что Белград в последние годы активно развивает свой военно-промышленный комплекс и экспорт военной продукции в третьи страны, в том числе и в государства НАТО. Политическая выгода от учений для Сербии заключается в демонстрации альянсу своей невраждебности вопреки травматичному прошлому.
Вместе с тем у такой готовности к сотрудничеству со стороны Сербии явно есть определенные границы. Белград сохраняет за собой возможности сотрудничества с Россией и Китаем
Еще один момент, через который Сербия никогда не переступит — антироссийская деятельность НАТО, в которой, по словам Лазовича, Белград никогда не будет участвовать. Эксперт напомнил, что такую позицию не раз декларировал президент республики Александр Вучич.
Что думают об учениях в Сербии?
Лидер Новой демократической партии Сербии, депутат Народной скупщины и кандидат в президенты страны на выборах 2022 года Милош Йованович в беседе с «Лентой.ру» заявил, что нынешним властям Сербии было бы лучше придерживаться более сбалансированного подхода и проводить военные учения с Россией и другими незападными странами в том же количестве, что и с членами НАТО.
Военный нейтралитет неизбежно должен привести к более сбалансированному подходу и более высокой степени сотрудничества с Россией, особенно учитывая, что ваша страна и ваша армия приобрели ценный опыт и знания в современной тактике ведения войны и использовании новой военной техники
Йованович также отметил, что совместные учения Сербии с НАТО не нравятся большинству населения страны.
Конечно, учения с НАТО не нравятся подавляющему большинству населения, но геополитическое положение Сербии сложное, и силы НАТО все еще присутствуют в южной сербской провинции Косово и Метохия, что делает контакты с ними крайне необходимыми
Йованович выразил надежду, что совместные военные учения России и Сербии должны пройти «как можно скорее». «В противном случае она [Сербия] будет потоплена западными державами раз и навсегда», — подытожил политик.
Какова позиция России?
13 мая первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев объявил, что Москва обратилась к Белграду после проведения первых в истории учений в формате «Сербия — НАТО». По словам чиновника, Сербии следует определиться со своей внешнеполитической ориентацией.
Власти страны, пострадавшей от бомбардировок НАТО, все время пытаются усидеть на двух стульях: и с Североатлантическим альянсом не рассориться, и российский газ со скидками получать
В свою очередь депутат Государственной Думы Андрей Колесник назвал учения ошибкой. Он заметил, что миротворческие операции, которые стоят в центре учений «Сербия — НАТО» всегда заканчиваются «войнами, потерями».