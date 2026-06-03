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20:10, 3 июня 2026Экономика

В Москве слепили необычного «снеговика»

В Москве слепили «снеговика» из тополиного пуха
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

В Москве нашли способ слепить «снеговика», несмотря на теплую погоду. Жители использовали для творчества тополиный пух, передает Telegram-канал «Пул N3».

В сеть попали кадры со «снеговиком». На них можно увидеть три небольших комка белого пуха, наложенные друг на друга. Авторы работы дополнили фигуру черными элементами в виде глаз и рта, тонкими ветками-руками и пластиковым головным убором, похожим на часть кактуса. «Снеговика» поместили на резную колонну.

Отмечается, что сейчас тополиный пух особенно активно распространяется по Москве и другим российским городам. В текущем году этот период начался раньше на фоне теплой весны.

Ранее аллерголог-иммунолог Наталья Морозова рассказала, что тополиный пух сам по себе не является причиной поллиноза, но переносит пыльцу, которая провоцирует аллергическую реакцию.

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