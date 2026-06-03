Миф об аллергенности тополиного пуха развеяли

Аллерголог Морозова: Тополиный пух не является аллергеном, но переносит пыльцу

Тополиный пух сам по себе не является причиной поллиноза. Миф о его аллергенности развеяла врач аллерголог-иммунолог КДЦ МОНИКИ Наталья Морозова, ее цитирует пресс-служба Минздрава Московской области.

Как пояснила специалист, основным компонентом тополиного пуха является целлюлоза — она не содержит белковых структур, выступающих в качестве аллергена. Тополиный пух — это скорее явление физическое, поскольку он становится реальным переносчиком других аллергенов. Период цветения тополя совпадает с пиком цветения других злаковых и луговых трав, чья пыльца и является настоящей причиной аллергии. Однако ввиду того, что пыльца плохо уловима вооруженным глазом в отличие от пуха, аллергики обвиняют в своем плохом самочувствии именно тополь. Безобидным тем не менее назвать тополиный пух нельзя — его волокна, попадая на слизистые оболочки глаз и носа вызывают механическое раздражение, чихание, покашливание и ощущение инородного тела.

Для защиты от тополиного пуха врач советует надевать темные очки и пользоваться очистителями воздуха. В такой период аллергикам стоит воздержаться от приемов фитопрепаратов и нанесения косметических средств растительного происхождения. Также стоит реже проветривать помещения и ограничить пребывание на свежем воздухе, особенно во время максимальной концентрации пыльцы в воздухе, которое приходится на 5-11 часов утра в сухие солнечные дни.

В зависимости от региона тополь цветет с середины мая по июль. Активная фаза вылета пуха у тополей походит в среднем течение 10-14 дней.