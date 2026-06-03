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09:42, 3 июня 2026Экономика

Россиянам назвали время появления тополиного пуха

Биолог Кириенко: Тополиный пух в разных регионах России появляется с середины мая по июль
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Тополиный пух в разных регионах России появляется с середины мая по июль, рассказала РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН Мария Кириенко.

Она объяснила, что сроки цветения тополей напрямую зависят от количества тепла и варьируются в регионах в зависимости от их географического расположения. Чем южнее регион, тем раньше созревают плоды. Например, на Юге России тополиный пух появляется уже начиная с середины мая, а в Средней полосе России сезон тополиного пуха обычно начинается середине июня. На Урале, в Западной Сибири и Восточной Сибири плоды с тополиным пухом начинают вскрываться в конце июня, а пик приходится на начало июля.

Биолог объяснила, что пух — это способ распространения семян, свойственный некоторым видам тополей и ив. Пух у тополей обычно созревает примерно через два месяца после начала их цветения. Активная фаза вылета пуха у тополей походит в среднем течение 10-14 дней.

Ранее биолог Павел Глазков посоветовал москвичам, страдающим от аллергии на березу, временно перебраться в Краснодарский край, Мурманск или Калмыкию.

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