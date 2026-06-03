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20:15, 3 июня 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников позанимался на шесте и пошутил о смене профессии

Врач Мясников взобрался на шест во время съемок и пошутил о смене профессии
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «ДОКТОР МЯСНИКОВ»

Врач и телеведущий Александр Мясников показал, как занимается на шесте во время съемок передачи «О самом главном», и пошутил о смене профессии. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

В ролике Мясников взбирается вверх по шесту, а после аккуратно скользит по нему вниз. «Выгонят из ведущих — я теперь знаю, куда пойти работать!» — поиронизировал доктор.

Ранее Мясников назвал идиотами одну категорию людей. Таким образом врач раскритиковал гипертоников, которые не защищаются от жары.

До этого Мясников рассказал о мошенниках, которые рекламируют «жульническую гадость» от его имени. Доктор рассказал, что в поддельных роликах речь идет о препарате «Фитонсулин», которым в поддельном видео предлагают заменить популярный препарат для диабетиков «Метформин».

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