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20:11, 3 июня 2026Экономика

Шойгу оценил потери Армении от сокращения туризма из России

Шойгу: Потери Армении от сокращения туризма из России могут составить до $1,5 млрд
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Потери Армении от сокращения туризма из России могут составить до 1,5 миллиарда долларов. Такую сумму назвал секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«Евросоюз может выделять небольшие суммы на выгодные ему проекты — например, 1,5 миллиона евро на развитие так называемых независимых медиа, то есть на собственную пропаганду. Или, например, 2,2 миллиона евро на поддержку либерализации визового режима, что явно не компенсирует потери от сокращения туризма из России», — высказался он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает на то, что Армения сделает исторически правильный выбор в пользу укрепления отношений с Россией. Он подчеркнул, что армянский народ всегда от этого выигрывал и будет выигрывать.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий между тем отмечал, что России нельзя идти на экономические уступки Армении, пока ее руководство одной ногой находится в Европейском союзе.

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