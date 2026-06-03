В МИД России выразили надежду на исторически правильный выбор Армении

Рябков: Москва рассчитывает, что Армения сделает правильный выбор в пользу России

Москва рассчитывает, что Армения сделает исторически правильный выбор в пользу укрепления отношений с Россией. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.

«Мы рассчитываем, что выбор будет исторически правильным в пользу укрепления традиционных, глубоких братских отношений с Россией», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что армянский народ всегда от этого выигрывал и будет выигрывать.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян снова заявил, что готов посетить Россию, если сможет переизбраться на свой пост по итогам парламентских выборов.