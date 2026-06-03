Пашинян снова захотел в Россию

Премьер-министр Армении Пашинян захотел снова поехать в Россию после переизбрания

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова заявил, что готов посетить Россию, если сможет переизбраться на свой пост по итогам парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, 1 июня, в понедельник, ему позвонил президент России Владимир Путин, чтобы поздравить с днем рождения. После этого у глав государств состоялся деловой разговор.

«И мы договорились, что после выборов я опять отправлюсь и встречусь, и все текущие вопросы решим», — заверил премьер-министр.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался о референдуме по выходу или сохранению членства в ЕАЭС, который ему предложили провести в России. Политик уверен, что сейчас его проведение было бы нелогичным.