17:53, 13 мая 2026

В России обратились к Сербии после проведения первых в истории страны учений НАТО

Елена Торубарова
Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

В России обратились к Сербии после проведения первых в истории страны учений НАТО, призвав Белград определиться с внешнеполитической ориентацией. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, передает «Газета.Ru».

Парламентарий напомнил, что Сербия официально не входит в НАТО и власти страны неоднократно подчеркивали, что придерживаются политики военного нейтралитета. При этом с 2014 года Сербия ежегодно участвует в военных учениях совместно с НАТО, но впервые они проводились на территории этой страны в 2026-м.

«Власти страны, пострадавшей от бомбардировок НАТО, все время пытаются усидеть на двух стульях: и с Североатлантическим альянсом не рассориться, и российский газ со скидками получать. При этом периодически в информационном поле появляются свидетельства того, что для нас Сербия не так уж и дружественна, к примеру, тайно поставляла оружие Украине», — обозначил Журавлев.

Депутат призвал Белград определиться, какую сторону принять. «Падение между этих двух опор может оказаться весьма болезненным», — заключил он.

О том, что Сербия провела первые в истории совместные военные учения с НАТО, стало известно 13 мая. Сообщалось, что в мероприятиях приняли участие около 600 военнослужащих из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За ходом учений следили наблюдатели из нескольких стран НАТО.

