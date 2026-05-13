Европейская страна провела первые в своей истории военные учения с НАТО

07:01, 13 мая 2026

Сербия провела первые в истории совместные военные учения с НАТО
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Сербия провела первые в истории совместные военные учения с НАТО. Об этом информирует министерство обороны страны.

Как отмечается, в мероприятиях приняли участие около 600 военнослужащих из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За ходом учений следили наблюдатели из нескольких стран НАТО. В частности, из США, Великобритании, Франции.

Учения проходили близ города Буяновац на юге страны. Учения носят тактический характер и продлятся до 23 мая, их цель — обмен опытом.

«Учения проводятся на основании решения Правительства Республики Сербия и представляют собой продолжение взаимовыгодного, конкретного и прозрачного сотрудничества между Сербией и НАТО», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Украина присутствовала на военных учениях Североатлантического альянса под руководством Швеции.
Согласно сообщениям СМИ, Швеция оказалась под угрозой со стороны неназванной страны, которая наращивала войска вдоль восточной границы альянса. Отмечается, что на учениях, которые «провели с учетом реальной угрозы», также присутствовали американские войска.

4 мая в Литве начались полевые тактические учения. В маневрах участвуют военнослужащие из Германии, Польши и Великобритании.

