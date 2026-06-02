В Эстонии рассказали о «приглашениях» России к новым ударам по Украине

Глава МИД Эстонии Цахкна: Нужно дать жесткий ответ России на удары по Украине

России нужно дать жесткий ответ из-за ударов по Украине. Такое заявление в X сделал глава Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Маргус Цахкна.

«Каждая лазейка, каждое мгновение колебания, каждый смягченный ответ становятся приглашением для следующего удара. Россия должна заплатить», — написал он.

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 2 июня Москва нанесла по Украине удар возмездия. Сообщается, что целями стали объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал этот удар. Политик обратился к США с просьбой поставить ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.