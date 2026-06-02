Призывавший к расколу страны российский студент-разведчик попал под суд

В Заполярье студент получил 15 лет за госизмену и помощь Украине

В Заполярье Северный флотский военный суд в Мурманской области приговорил местного студента-третьекурсника к 15 годам лишения свободы за помощь Украине в получении данных о военных объектах и публикации текстов с призывами к сепаратизму. Об этом сообщает ТАСС.

Юноша признан виновным по статьям о государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Своей вины он не признал. Молодой человек сначала будет отбывать наказание в тюрьме, а потом — в колонии строгого режима.

Как установил суд, фигурант являлся противником проводимой Россией специальной военной операции (СВО). Он был негативно настроен к российской власти. В одном из мессенджеров он начал общение с представителем запрещенной в России организации. От него он получал задания по подготовке публикаций в администрируемом им Telegram-канале о наборе информаторов и разведчиков для сбора данных о военных объектах, маршрутах движения военной техники, а также с составлением и распространением текстовых материалов для дестабилизации обстановки в стране и подрыву конституционного строя России.

