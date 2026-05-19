Призывавшего уничтожить Московский Кремль иностранца задержали

В Крыму задержали 48-летнего украинца за призывы уничтожить Московский Кремль

В Симферополе (Крым) задержали гражданина Украины, который в интернете призывал уничтожить Московский Кремль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Задержанным оказался 48-летний безработный из Симферополя. По версии следствия, он неоднократно писал комментарии в украинских группах в мессенджере Тelegram. В них мужчина призывал совершать теракты на территории Московского Кремля.

Ранее в Калужской области задержали мужчину, призывавшего бить по Белгороду. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ.