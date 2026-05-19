14:06, 19 мая 2026

Европейцы массово устремились в Россию

РИА Новости: В Россию с начала 2026 года приехало более 70 тысяч граждан ЕС
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Жители Европейского союза (ЕС) массово устремились в Россию — только с начала 2026 года в страну въехало более 70 тысяч европейцев, пишет РИА Новости.

По данным агентства, из них 30 тысяч совершили частный визит, а 19 тысяч приехали в страну в качестве туристов. Еще семь тысяч человек совершили деловой визит, 2,2 тысячи приезжали по работе, а 863 — в связи с учебой.

Больше всего человек приехало в РФ из Германии. Далее идут Эстония, Латвия, Литва, Италия, а также Польша, Франция, Греция, Испания и Болгария.

Ранее были названы неожиданно привлекательные для иностранцев регионы в России. Оказалось, что чаще всего они приезжают в Сибирь и на Дальний Восток.

