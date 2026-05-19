14:57, 19 мая 2026Экономика

Безработица резко выросла в европейской стране

The Guardian: Безработица в Британии неожиданно поднялась до 5 %
Кирилл Луцюк

Фото: Darren Staples / Reuters

С января по март 2026 года безработица в Великобритании неожиданно подскочила до пяти процентов. Об этом сообщило The Guardian со ссылкой на Управление национальной статистики (ONS).

Одновременно с этим количество вакансий упало до самого низкого уровня за пять лет, сократившись на 28 тысяч и составив 705 000. Комментируя эту динамику, экономист Сурен Тиру заявил, что она свидетельствует о растущем напряжении на британском рынке труда, поскольку стремительный рост затрат на рабочую силу и последствия войны с Ираном вынуждают все больше предприятий сокращать набор персонала и ограничивать повышение заработной платы.

Издание отметило, что без учета бонусов рост заработной платы за три месяца по март составил 3,4 процента в годовом исчислении. В феврале речь шла о 3,6 процента. С учетом инфляции заработная плата выросла всего на 0,3 процента.

The Guardian констатировало, что скачок безработицы до пяти процентов, стал очередным свидетельством того, что война с Ираном свела на нет экономический подъем, на который надеялась министр финансов Соединенного Королевства Рэйчел Ривз в 2026 году. Ближневосточный конфликт спровоцировал новую волну инфляции, а годовой темп сокращения числа рабочих мест оказался самым быстрым за последние пять лет.

Результаты недавнего опроса показали, что рост цен стал главной проблемой для жителей Великобритании. Индекс потребительских настроений в мае снизился до 42,1, хотя в апреле составлял 42,3.

