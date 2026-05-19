Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:24, 19 мая 2026РоссияЭксклюзив

Полковник сообщил о нарушении Украиной и Европой международного права

Полковник Матвийчук: Украина и Европа нарушают международное право
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина, объединяясь с западными странами по изготовлению и доставке беспилотных летательных систем, нарушает международное право, включая третью сторону в боевой конфликт, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины выпустили по России сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и управляемые авиабомбы. Системы противовоздушной обороны сбили пять управляемых авиабомб, а также 651 беспилотник самолетного типа.

Эксперт напомнил, что Украина не располагает собственным производством по изготовлению беспилотников. Все комплектующие и готовые дроны им поставляют страны Европы, которые стали участниками конфликта, добавил он.

«Здесь, конечно же, нарушается международное право. Оно гласит о том, что две стороны в мирное время имеют право заключать военные союзы, торговать оружием, совершать различные военные сделки. Но как только начинаются боевые действия, любая страна, которая поставляет оружие, солдат, боеприпасы и инструкторов, автоматически становится третьей стороной конфликта и несет за это ответственность. В данном случае Великобритания и Евросоюз становятся соучастниками террористических актов Украины», — заявил Матвийчук.

В ночь на 19 мая над регионами Российской Федерации сбили 315 украинских БПЛА. В министерстве уточнили, что атакам подверглись 19 регионов страны, дроны также сбивали над акваторией Азовского моря. Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу, указали в Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Забаррикадировались шкафами». Люди в масках ворвались в здание редакции «Московского комсомольца». Что там происходит?

    23-летний российский блогер стал отцом

    Сборная Португалии объявила состав на чемпионат мира-2026

    Картаполов раскрыл судьбу Латвии в случае атак ВСУ с ее территории

    Цыганов ответил на критику «Гамлета» с Юрой Борисовым

    Армия США захотела дешевую ракету для Patriot

    Пропавшую москвичку нашли в диване

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов с 15-процентными скидками

    В странах Персидского залива опровергли слова Трампа об ударах по Ирану

    Российская пенсионерка решила совершить госпереворот

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok