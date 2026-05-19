Сборная Португалии объявила состав на чемпионат мира-2026

Криштиану Роналду вошел в состав сборной Португалии на ЧМ-2026

Тренерский штаб сборной Португалии во главе с Роберто Мартинесом объявил окончательный состав команды на чемпионат мира 2026 года по футболу. Об этом сообщается в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) национальной команды.

В список попали 27 игроков. Среди них 41-летний форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Если нападающий выйдет на поле на мундиале, он сыграет на шестом для себя чемпионате мира. Пока никому из футболистов не удавалось принять участие в таком количестве мировых первенств. Аналогичного достижения может добиться Лионель Месси в составе сборной Аргентины.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Португалии сыграет в группе K с Конго, Узбекистаном и Колумбией.