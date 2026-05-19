16:57, 19 мая 2026

В России объяснили затягивание Евросоюзом переговоров по Украине

Политолог Дибров: Если бы в ЕС хотели переговоров, то не вооружали бы Киев
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Если бы в Евросоюзе (ЕС) хотели переговоров по украинскому конфликту, они бы назначили место и время, а не продолжали вооружать Киев, считает политолог, публицист Георгий Дибров. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о давлении на Россию для проведения переговоров.

«Подобными заявлениями происходит попытка оправдать дорогостоящую и не нужную для ЕС поддержку Украины. Заявление действующего канцлера Германии — это обновленный сигнал об отказе от дипломатии и желании решать украинский кризис на поле боя годами», — считает специалист.

По словам политолога, цель ЕС — множество точечных ударов, которые бы свалили с ног российскую экономику и погрузили бы страну в кризис и стагнацию 1990-х годов. Поэтому, уточняет он, в ЕС всячески затягивают начало переговорного процесса.

Говоря о мире, Германия, Франция и Великобритания готовы финансировать любую войну в Восточной Европе

Георгий Дибровполитолог, публицист

Дибров отметил, что если бы Германия давила на Россию самостоятельно, это практически не отразилось бы на российской экономике, поэтому санкционное давление против Москвы комплексное и продолжительное.

«Все чаще санкции, оставаясь действенным инструментом давления и торможения экономики конкурента, отражаются и на том, кто наносит удар. Германия, Великобритания и Франция, двигаясь на региональном и глобальном уровне, в лобовую, горделиво надеются, что не они упадут в кювет от собственных деструктивных амбиций», — заключил политолог.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа усиливает давление на Россию, но Россия должна понять, что ей необходимо начать переговоры. Он отметил, что рад и благодарен тому, что Болгария следует путем европейской солидарности.

