17:57, 19 мая 2026

США не нашли оправдания своим союзникам в иранском вопросе

Бессент: Союзники США должны присоединиться к нам в санкционном давлении на Иран
Кирилл Луцюк

Фото: Majid-Asgaripour / WANA / Reuters

Союзники США должны присоединиться к Вашингтону в его политике санкционного давления на Иран. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент. Его процитировало Bloomberg.

По его словам, в этом вопросе нет места оправданиям, так как речь идет о борьбе с финансированием терроризма. Кроме того, Бессент сказал, что союзники США должны более тщательно соблюдать санкции против Ирана, закрыв иранские банковские отделения и конфисковав имущество, принадлежащее фирмам, связанным с Тегераном.

Издание отметило, что слова министра прозвучали на следующий день после того, как Вашингтон вновь смягчил санкции против российской нефти. Комментируя это решение Белого дома, министр финансов Франции Ролан Лескюр подчеркнул, что это не было решением Группы семи. Последняя, по его словам, готова и дальше оказывать давление на Россию и не желает, чтобы Москва извлекла сверхприбыль из происходящего на Ближнем Востоке.

Тем временем министерство финансов США ввело новые санкции против Ирана. Под ограничения попала дюжина человек, связанных с руководством этой страны или группировкой ХАМАС. До этого Вашингтон решил приостановить санкции против иранской нефти на время переговоров с Тегераном.

