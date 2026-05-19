Захарова резко высказалась об ударах по ядерным объектам Ирана

18:54, 19 мая 2026

Захарова: Удары по ядерным объектам Ирана едва не обернулись трагедией
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана едва не обернулись глобальной трагедией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Глобальной трагедией с непоправимыми последствиями едва не обернулись американо-израильские бомбардировки ядерных объектов в Иране, находящихся под гарантиями МАГАТЭ», — сказала она.

Дипломат назвала чудовищным тот факт, что совершившие это злодеяние не ощущают никакой ответственности и продолжают запугивать Тегеран возобновлением ударов.

19 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут возобновить удары по Ирану уже в ближайшую пятницу или в один из последующих дней. По словам американского лидера, Тегеран умоляет Вашингтон заключить соглашение, но если оно не будет достигнуто, то боевые действия будут возобновлены.

