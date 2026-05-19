Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:48, 19 мая 2026Экономика

Великобритания пошла на послабления в отношении санкций против России

Великобритания разрешила импорт продуктов переработки из российской нефти
Вячеслав Агапов
СюжетСанкции против России:

Фото: Tolga Akmen / Reuters

Великобритания бессрочно разрешила импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья в третьих странах. О послаблениях в отношении санкций против РФ сообщает «Интерфакс».

Лондон разрешил импорт дизтоплива и авиакеросина, произведенных из российской нефти. Лицензия вступит в силу с 20 мая 2026 года и подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел. Последний сможет в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие разрешения.

18 апреля подобное решение приняли также и в США. Министерство финансов объявило о возобновлении лицензии на продажу, доставку и разгрузку сырой нефти и продуктов переработки из России. Отмечалось, что американская сторона разрешила сделки с российским сырьем, погруженным на танкеры до 17 апреля. Новый документ действует до 16 мая.

Месяцем позже ведомство продлило срок действия исключения из санкций в отношении российской нефти, поставляемой морским путем. Соответствующее решение в Вашингтоне приняли после того, как несколько стран попросили дать им больше времени на покупку российской нефти. Отмечается, что разрешение будет действовать 30 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России выступил с предупреждением НАТО

    Российский чиновник пожаловался на наличие только одного костюма

    Рубио пожаловался генсеку ООН на Иран

    Глава РФПИ Дмитриев завел аккаунт в китайской соцсети

    Врач рассказала о влиянии одного бокала вина в день на здоровье

    В НАТО рассказали подробности вывода войск США из Европы

    Возлюбленный известной блогерши случайно съел прах ее бабушки

    На Украине напомнили о связях Ермака с Россией

    Биопластик из кильки создали в России

    Внешность знаменитого убийцы на заседании суда вызвала ажиотаж в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok