Последствия повышения лимита по семейной ипотеке оценили

Девелопер Гутнов: Подъем лимита по семейной ипотеке не сделает жилье доступнее

Повышение лимита по семейной ипотеке с 6 до 8 миллионов рублей не сделает жилье в России доступнее. О последствиях изменения условий по льготной программе в беседе с «Газетой.Ru» высказался основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов.

Такая мера, по мнению девелопера, лишь закрепит покупательскую способность на текущем уровне, поскольку за счет повышения лимитов власти просто индексируют прежние условия по ипотеке после скачка цен в последние годы. Более того, если власти изменят не только лимиты, но и ставки в зависимости от числа детей, семейная ипотека вовсе перестанет служить драйвером спроса. После дифференциации ставок ипотека, по сути, станет доступнее только для многодетных семей, доля которых среди заемщиков составляет меньше 10 процентов. Ставки для семей с одним ребенком лишь повысятся, а такие заемщики составляют 60 процентов от всего числа участников программы.

В контексте повышения лимита по семейной ипотеке Гутнов предлагает распространить меру и на столичные регионы. На сегодняшний день лимит по льготной программе в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей.

Ранее в Госдуме заявили, что условия по семейной ипотеке в ближайшем будущем не ухудшатся. Однако дифференциация ставок в зависимости от количества детей может усугубить демографическую ситуацию, опасаются депутаты.