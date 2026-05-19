У берегов Вануату произошло землетрясение

21:55, 19 мая 2026

Землетрясение силой 5,7 произошло у берегов Вануату
Виктория Клабукова
Фото: Edgar Su / Reuters

Недалеко от островного государства Вануату произошло землетрясение. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы у побережья страны в Тихом океане. Эпицентр сейсмического явления располагался в 51 километре к юго-западу от столицы Вануату Порт-Вила. Население города составляет почти 36 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 27 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение силой 5,1 случилось в Папуа — Новой Гвинее. Эпицентр сейсмотолчков находился в 334 километрах к северу от города Порт-Морсби. Землетрясение не оставило за собой шлейф разрушений.

18 мая землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Гуанси на юге Китая. Эпицентр подземных толчков находился в районе города Лючжоу. Было эвакуировано более семи тысяч человек. Значительные повреждения получили по меньшей мере 13 жилых домов. Четыре человека госпитализированы. Спустя несколько часов последовали еще два землетрясения. Их магнитуда составила 4,8 и 5,1.

