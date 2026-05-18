17:59, 18 мая 2026

EMSC: Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Китае, оно стало третьим за сутки
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Фото: AlexLMX / Shutterstock / Fotodom

Новое мощное землетрясение произошло в Китае. Оно стало уже третьим за последние сутки в стране, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 18 мая, в 21:44 по местному времени (16:44 мск). Их магнитуда достигала 5,1 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в 27 километрах к северо-западу от городского округа Лючжоу с населением более четырех миллионов человек и в 126 километрах к юго-западу от городского округа Гуйлинь, где проживает почти пять миллионов человек. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Первое за сегодняшний день землетрясение на юге Китая зафиксировали в 00:21 по пекинскому времени. Его магнитуду сейсмологи оценили в 5,2. Удар стихии не пережили два человека, один человек признан пропавшим без вести, а более семи тысяч человек пришлось эвакуировать.

Затем произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,8 — это считается ощутимыми подземными толчками. Информация о пострадавших и повреждениях в результате стихийного бедствия не поступала.

