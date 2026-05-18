Синоптик объяснила причину отличающейся погоды в разных районах Москвы

Синоптик Макарова: На погоду в разных районах Москвы влияет застройка

Погода в разных районах Москвы может отличаться по нескольким причинам. Их назвала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам синоптика, прежде всего погода в разных районах столицы может быть неодинаковой по причине физико-географических различий. «Столица расположена на холмах, например, на юго-западе самые большие высоты, до 254 метров, а на юго-востоке самая низкая точка», — объяснила она.

Помимо этого, продолжила Макарова, сам город очень сильно влияет на микроклимат. «Из-за высоких домов и застройки в целом в центре города проявляется отепляющий эффект — остров тепла, то есть по области ночью минус 10, а в центре — минус шесть градусов», — поделилась информацией специалист. Формирование локального микроклимата также обусловлено наличием водоемов, парков, промышленных предприятий, расположением главных дорог, уточнила она.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал, что прохлада вернется в Москву в ближайшие выходные.