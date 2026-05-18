19:50, 18 мая 2026

Мерц: Европа усиливает давление на Россию, чтобы начать переговоры
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Европа усиливает давление на Россию, но Россия должна понять, что ей необходимо начать переговоры. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с новым премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. Трансляция велась на YouTube-канале Phoenix.

«Мы усиливаем давление на Москву. Киев может рассчитывать на неизменную поддержку Европы. Москва должна понимать, что ей необходимо вести переговоры. Европа готова сесть за стол переговоров с Украиной, с Россией и с США», — сказал он.

Он отметил, что рад и благодарен тому, что Болгария следует путем европейской солидарности. Канцлер также подчеркнул, что Европа обрела новое единство и решимость после прихода к власти нового венгерского правительства. По его словам, это также приблизит Европу на шаг к миру.

Ранее основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что правление Мерца может закончиться для страны катастрофой. Политик добавила, что нынешняя политическая система лишь приближает Германию к краху.

