Мерц: Европа усиливает давление на Россию, чтобы начать переговоры

Европа усиливает давление на Россию, но Россия должна понять, что ей необходимо начать переговоры. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с новым премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. Трансляция велась на YouTube-канале Phoenix.

«Мы усиливаем давление на Москву. Киев может рассчитывать на неизменную поддержку Европы. Москва должна понимать, что ей необходимо вести переговоры. Европа готова сесть за стол переговоров с Украиной, с Россией и с США», — сказал он.

Он отметил, что рад и благодарен тому, что Болгария следует путем европейской солидарности. Канцлер также подчеркнул, что Европа обрела новое единство и решимость после прихода к власти нового венгерского правительства. По его словам, это также приблизит Европу на шаг к миру.

Ранее основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что правление Мерца может закончиться для страны катастрофой. Политик добавила, что нынешняя политическая система лишь приближает Германию к краху.