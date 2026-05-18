20:42, 18 мая 2026

Гоблин сравнил жизнь в СССР и современной России

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Известный российский блогер и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков в эфире радио Sputnik сравнил жизнь в СССР и современной России. Запись трансляции доступна в «VK Видео».

Говоря о снижении рождаемости, Пучков отметил, что в СССР многие объясняли нежелание рожать больше детей тем, что они не хотят, чтобы дети жили в бедности.

Блогер добавил, что сегодня многие люди тоже не хотят заводить детей из-за финансовых трудностей. При этом он отметил, что сегодня страна живет «материально просто несопоставимо с Советским Союзом»

«Не то что лучше, а вообще в космосе по изобилию вещей, продуктов и всего остального. Только деньги нужны, купить можно абсолютно все», — подчеркнул Гоблин.

Ранее Пучков рассказал, что был донором спермы в российском репродуктивном центре. При этом он призвал женщин, обращающихся в такие учреждения за донорским материалом, быть крайне осторожными.

