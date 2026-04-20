20:49, 20 апреля 2026Интернет и СМИ

Гоблин рассказал о донорстве спермы

Блогер Пучков заявил, что был донором в репродуктивном центре «Брак и семья»
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал, что был донором спермы в российском репродуктивном центре. Подробности он раскрыл в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Я когда-то трудился донором в консультации "Семья и брак". Подписку давал не интересоваться судьбой детей», — заявил Пучков.

Переводчик также призвал женщин, обращающихся в такие учреждения за донорской спермой, быть крайне осторожными. По словам блогера, биоматериал могут сдавать мужчины, к которым они бы не подошли «на пушечный выстрел». Пучков посоветовал им искать физически и психически здорового спутника жизни и рожать детей от него.

Ранее Гоблин раскрыл историю обзывательства «малолетний дебил». Он вспомнил, что фраза появилась благодаря комментаторам на его сайте.

    Последние новости

    Возглавлявший компанию Apple 15 лет Тим Кук покинет свой пост. Кто может его заменить?

    На кладбище нашли останки 50 младенцев неизвестного происхождения

    Мужчины и женщины рассказали о самых странных поступках голышом

    КСИР показал кадры бесконечных подземных ракетных городов

    Политолог рассказал об изменении схемы поставок оружия Украине

    Трамп вновь сделал заявление о ядерной программе Ирана

    На Западе заявили о возможном отказе Болгарии от поставок оружия Украине

    Девушка показала начальнику экран смартфона и опозорилась

    Миронов призвал прекратить поставлять энергоресурсы странам НАТО

    Легендарный iPhone похоронят

    Все новости
