Гоблин рассказал о донорстве спермы

Блогер Пучков заявил, что был донором в репродуктивном центре «Брак и семья»

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал, что был донором спермы в российском репродуктивном центре. Подробности он раскрыл в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Я когда-то трудился донором в консультации "Семья и брак". Подписку давал не интересоваться судьбой детей», — заявил Пучков.

Переводчик также призвал женщин, обращающихся в такие учреждения за донорской спермой, быть крайне осторожными. По словам блогера, биоматериал могут сдавать мужчины, к которым они бы не подошли «на пушечный выстрел». Пучков посоветовал им искать физически и психически здорового спутника жизни и рожать детей от него.

