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04:00, 15 июня 2026Интернет и СМИ

Мужчина элегантно отомстил соседу за постоянно лающую собаку

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником ZanyChonk рассказал, как элегантно отомстил высокомерному соседу, собака которого заливалась громким многочасовым лаем, стоило тому только покинуть дом. При этом животное мужчина держал во дворе на цепи, из-за чего свидетелями постоянных стенаний становились жители нескольких улиц.

Сначала автор просто положил в почтовый ящик соседа записку с просьбой не оставлять собаку надолго одну. Когда это не возымело никакого эффекта, он решил поговорить с ним лично, однако в ответ нарвался на грубость. Тогда мужчина перешел к более решительным действиям.

«Я взял удочку, снял крючок, но оставил два больших свинцовых грузила. Примерно в два часа ночи я спустился вниз и встал за его боковой забор, граничащий с лесом. Затем я забросил свою удочку так, чтобы грузило ударилось о верхнюю часть их гофрированной железной крыши и с грохотом упало. Шум внутри дома, полагаю, был оглушительным», — написал автор.

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Он повторил процедуру спустя десять минут, после чего сосед вышел на улицу и попытался осветить окрестности ручным фонарем. Не заметив ничего подозрительного, мужчина вернулся в дом. Через десять минут на его крышу снова приземлились грузила.

«На следующий день я оставил ему еще одну записку в почтовом ящике. Я написал в ней, что буду повторять свои атаки в случайные ночи, пока его собака не перестанет лаять. И знаете что? Собака перестала лаять», — заключил автор.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о необычной мести соседу. Тот позволял своей собаке, золотистому ретриверу по кличке Дюк, испражняться на участке автора.

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