Сенатор Джабаров: России не надо реагировать на перемены настроения Трампа

России не следует обращать внимания на перепады настроения президента США Дональда Трампа, поскольку у страны есть свои задачи, а западные партнеры накручивают американского лидера ложными данными, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что Трамп снова оптимистически настроен по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Утверждается, что эти изменения произошли после нескольких встреч на полях глобальных саммитов, где Зеленский пытался очаровать Трампа. Эта стратегия президента Украины является частью целенаправленной кампании европейских лидеров по улучшению отношений с США.

«Я думаю, что надо спокойно относиться к этим высказываниям. Я понимаю, что Трампа накручивают и партнеры Зеленского в Западной Европе — французы, англичане, немцы, — которые уверяют Трампа, что Зеленский чуть ли не победу одерживает на поле боя. Мы же понимаем, что это все вранье, это все фальшивки. Если Трамп настроен оптимистично, то пусть покажет, как можно прекратить войну, потому что те варианты, которые рассматривает Украина для прекращения огня, нас не устраивают. Украина хочет заморозки конфликта на данной ситуации, чтобы прекратить боевые действия и взять передышку для того, чтобы опять запастись оружием, боеприпасами, пополнить ряды вооруженных сил», — сказал сенатор.

Сенатор посчитал, что мнение Трампа меняется по несколько раз в день, поэтому России следует продолжать выполнять свои задачи, не оглядываясь на его настроение.

«Я думаю, что нам не надо реагировать на настроение Трампа, у него в день оно меняется по несколько раз. У нас своя линия, своя политика и свои задачи. Нам не надо ни на кого обращать внимания, надо продолжать выполнять те задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим», — добавил Джабаров.

Ранее старший директор европейской консалтинговой компании Rasmussen Global Харри Неделку заявил, что урегулирование конфликта на Украине выходит на первый план для Трампа. Он отметил, что Зеленский также может помочь Трампу укрепить авторитет его администрации.