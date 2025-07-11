Мужчина отомстил соседу за его испражняющуюся где попало собаку

Пользователь Reddit с ником VryCuteAjaBharDuChut рассказал о необычной мести соседу. Тот позволял своей собаке, золотистому ретриверу по кличке Дюк, испражняться на участке автора.

«Дюк — классный, дружелюбный пес, но он имел очень специфическую привычку: он любил наваливать гигантские и максимально противные кучи прямо посреди моего газона. Не возле тротуара. Не где-то там за деревом. Прямо по центру, как будто это было его священное место. Каждый, мать его, день», — пожаловался автор.

Профилактическая беседа с владельцем Дюка — мужчиной по имени Рик — не задалась. Тот объяснил привычку собаки зовом природы и заметил, что планета Земля не принадлежит автору поста. Тогда огорченный сосед подлатал забор, чтобы Дюку сложнее было проникнуть на его территорию, установил разбрызгиватели и средства отпугивания с цитрусовым запахом. В ответ Рик заявил, что это не поможет, поскольку «Дюк устроен иначе».

«Круто. Я тоже устроен иначе, — написал автор. — Я начал собирать дерьмо Дюка в огромное ведро, выстелив его предварительно мусорным пакетом и добавив немного воды. Примерно через две недели у меня получилось нечто похожее на адский суп. Подгадав момент, когда Рика не было дома, я взял это ведро и очертил дерьмом границу его участка. После этого я разлил смесь по всей террасе и вокруг его любимого гриля».

На этом месть не закончилась. Автор поста после каждого испражнения Дюка на его участке начал выкладывать в чат соседей в одной из социальных сетей снимки собачьих фекалий, снабжая их подписями: «Найден дымящийся хот-дог возле моего почтового ящика. Если это принадлежит вам, пожалуйста, заберите свое имущество, пока оно не превратилось в окаменелость». Рик пришел в бешенство, испугавшись за свою репутацию, но и это было не все.

Следом автор начал размещать по всему своему газону мини-таблички, сконструированные из палочек от мороженого и зубочисток, украшенных блестками и игрушечными глазками. Сами надписи были выполнены в стилистике пассивно-агрессивных хайку: «Дорогой Герцог Какашка, Это не твой золотой трон. Моя трава чувствует себя преданной».

В итоге это дало результат. После того, как соседи начали откровенно посмеиваться над Риком, а несколько из них также пожаловались на привычки ретривера, его хозяин начал выгуливать Дюка исключительно на поводке и в границах своего участка, а проблема с экскрементами пса в неположенных местах была навсегда разрешена.

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