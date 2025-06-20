Девушка усомнилась в выборе жениха из-за инцидента с рвотой

Пользовательница Reddit с ником Old-Tell6711 пожаловалась на жениха, высмеявшего проблемы со здоровьем ее собаки. Мужчина начал хохотать в трубку, когда его невеста убирала рвоту за отравившимся псом.

«Я проснулась утром и обнаружила обертки от [конфет] Hershey's Kiss по всей гостиной, а наш крошечный чихуахуа сидел там же с невинной мордочкой. Так я узнала, что он научился запрыгивать на журнальный столик. Во время виртуального приема ветеринар посоветовал мне самостоятельно вызвать у собаки рвоту», — написала девушка.

Ее жених, работающий в финансовой сфере, крайне неохотно согласился приехать ненадолго домой, чтобы помочь с процедурой. Девушка отметила, что он переживал за чихуахуа, но все время смотрел на часы и говорил, что ему нужно уходить, поскольку ему сначала нужно вернуться в офис, а затем поехать на ужин с коллегами в роскошный ресторан, на который он в итоге и отправился.

«Немного позже я позвонила жениху. Пока мы говорили по телефону, нашу собаку начало рвать как сумасшедшую, и мне пришлось носиться за ней по всей квартире, я едва успевала собирать рвоту. А он в этот момент просто начал хохотать в трубку во весь голос! Я начала плакать, потому что и я была вся в рвоте, и наша собака, и вся наша квартира тоже», — пожаловалась Old-Tell6711.

Позднее молодой человек извинился, однако для девушки этот инцидент стал тревожным звонком. Она поинтересовалась у него, счел ли бы он ситуацию настолько же смешной, если бы речь шла не об их собаке, а об их ребенке. После ситуации с рвотой она полностью переосмыслила свои отношения и задумалась о том, что ей, возможно, не стоит связывать жизнь с этим молодым человеком.

Тем временем в Нальчике бездомный пес самостоятельно обратился за медицинской помощью в ветеринарную клинику. По словам врачей, животное пришло к дверям учреждения и спокойно ждало, когда его заметят.