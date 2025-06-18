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10:48, 18 июня 2025Моя страна

В России бездомный пес сам записался к ветеринарам и каждый день приходил на уколы

SHOT: Бездомный пес каждый день сам приходил в ветклинику Нальчика на уколы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Нальчике бездомный пес самостоятельно обратился за медицинской помощью в ветеринарную клинику. Как сообщил Telegram-канал SHOT, хвостатый пациент оказался дисциплинированнее некоторых людей.

По словам ветеринаров, животное пришло к дверям учреждения и спокойно ждало, когда его заметят. Сотрудники клиники, увидев уличного гостя, пригласили его внутрь и провели осмотр.

Оказалось, что у собаки были клещи, а также выраженная хромота. После обследования врачи диагностировали у животного артрит и назначили курс уколов на неделю. Пациенту порекомендовали не уходить далеко и не пропускать процедуры.

Собака, которую медики прозвали Барбосом, оказалась удивительно сознательной: она приходила в клинику ежедневно без единого пропуска, чтобы получить назначенное лечение. На опубликованном видео можно увидеть, как хвостатый питомец посещает ветклинику «по записи», дает себе сделать уколы, обработать от паразитов, а после получает порцию ласки от врачей.

Сейчас, по словам ветеринаров, Барбос чувствует себя гораздо лучше и уверенно наступает на лапу. Теперь сотрудники клиники ищут для ответственного четвероногого новый дом и заботливых хозяев.

Ранее сообщалось, что маленькая собачка помогла волонтерам найти своего пожилого хозяина — 72-летний Юрий шесть дней назад вышел из дома в Новосибирской области и пропал.

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