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15:30, 23 июля 2026Экономика

Влияние новых санкций Евросоюза на экономику России оценили

Энергетик Юшков: Российский газ с «Ямал СПГ» уйдет на азиатский рынок
Кирилл Луцюк

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Новые санкции Европейского союза в отношении российских энергоносителей могут оказаться болезненными для отдельных европейских компаний. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. Его процитировало «Радио КП».

Он обратил внимание, что Брюссель собирается с 1 января следующего года прекратить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Ограничения затронут не только поставки в ЕС, но также зарегистрированные в Евросоюзе компании. Им запретят доставлять российский газ в другие страны. По словам Юшкова, это может отразиться на французской TotalEnergies, которая владеет 20 процентами проекта «Ямал СПГ» и располагает контрактом на покупку его продукции.

«Эти объемы в любом случае уйдут на азиатский рынок. Сам "Ямал СПГ" их продаст и еще больше заработает, при этом зимой этот газ будет очень нужен Европе», — сказал эксперт.

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Он также призвал не забывать, что на мировом рынке стало меньше катарского газа, а запасы в европейских подземных хранилищах остаются относительно низкими. Поэтому отказ Европы от российских поставок станет причиной сохранения высоких цен на газ в течение зимы и следующего года.

Ранее стало известно, что послы стран Европейского союза согласовали 21-й пакет санкций против России. В него не вошел запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа. Греция, главный оператор морских перевозок российского СПГ в ЕС, сможет продолжить поставки топлива в третьи страны.

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