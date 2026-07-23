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Силовые структуры
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15:21, 23 июля 2026 (обновлено: 15:32, 23 июля 2026)Силовые структуры

Брачный аферист весом 160 килограммов развел десятки россиянок на миллионы рублей

Брачный аферист из Подмосковья развел десятки женщин на миллионы рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Брачный аферист из Подмосковья развел десятки женщин на миллионы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 44-летний мужчина весом 160 килограммов вел одновременно несколько романов, в результате которых просил у женщин деньги в долг и исчезал. Жертвами становились его ровесницы или дамы постарше — их он находил в чатах барахолок.

Сначала мужчина предлагал им купить или продать машину, а после начинал ухаживать, даря цветы и помогая по дому. Когда женщины оказывались очарованы, мошенник просил деньги, обещая вернуть с процентами. Одну из женщин удалось уговорить взять кредит почти на 400 тысяч рублей.

Выяснилось, что среди потерпевших были и мужчины, — аферист занимал деньги у друзей и исчезал. Он также уже был судим за мошенничество.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд приговорил бизнесмена за ущерб бюджету на 51 миллион рублей.

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