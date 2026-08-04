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10:56, 4 августа 2026 (обновлено: 10:58, 4 августа 2026)Спорт

Избитая матерью фигуристка пожаловалась на хейт в соцсетях

Избитая матерью фигуристка Костылева пожаловалась на хейт в соцсетях
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Избитая матерью российская фигуристка Елена Костылева пожаловалась на хейт в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС.

«Я читаю все соцсети, на самом деле, и весь хейт я вижу. Но меня поддерживает вся моя семья и тренеры, я знаю, где мне нужно доработать», — заявила Костылева. Она добавила, что люди сейчас к ней слишком сильно придираются.

В феврале Костылева выиграла чемпионат страны среди юниоров. По сумме двух программ спортсменка набрала 228,53 балла.

В январе Елена Костылева вернулась в академию Евгения Плющенко. Ранее тренер обвинил ее мать, Ирину Костылеву, в жестоком обращении с дочерью. Жена специалиста, продюсер Яна Рудковская, опубликовала видео, на котором мать бьет дочь кулаком в живот и с силой стаскивает с нее коньки после тренировки.

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