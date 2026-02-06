Реклама

16:45, 6 февраля 2026

Избитая матерью фигуристка выиграла чемпионат России среди юниоров

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Избитая матерью российская фигуристка Елена Костылева выиграла чемпионат страны среди юниоров. Об этом сообщает Sport24.

По сумме двух программ 14-летняя Костылева набрала 228,53 балла. Второе место заняла Лидия Плескачева (218,03). Тройку сильнейших замкнула София Дзепка (205,32).

Ранее мать Костылевой, Ирина Костылева пригрозила физической расправой 13-летней спортсменке Софии Сарновской. Костылеву-старшую возмутило, что Сарновская на тренировке помешала ее дочери исполнить прыжок.

8 января Елена Костылева вернулась в академию Евгения Плющенко. Ранее тренер обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с дочерью. Жена специалиста, продюсер Яна Рудковская, опубликовала видео, на котором мать бьет дочь кулаком в живот и с силой стаскивает с нее коньки после тренировки.

