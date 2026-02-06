Избитая матерью фигуристка выиграла чемпионат России среди юниоров

Избитая матерью фигуристка Костылева выиграла чемпионат России среди юниоров

Избитая матерью российская фигуристка Елена Костылева выиграла чемпионат страны среди юниоров. Об этом сообщает Sport24.

По сумме двух программ 14-летняя Костылева набрала 228,53 балла. Второе место заняла Лидия Плескачева (218,03). Тройку сильнейших замкнула София Дзепка (205,32).

Ранее мать Костылевой, Ирина Костылева пригрозила физической расправой 13-летней спортсменке Софии Сарновской. Костылеву-старшую возмутило, что Сарновская на тренировке помешала ее дочери исполнить прыжок.

8 января Елена Костылева вернулась в академию Евгения Плющенко. Ранее тренер обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с дочерью. Жена специалиста, продюсер Яна Рудковская, опубликовала видео, на котором мать бьет дочь кулаком в живот и с силой стаскивает с нее коньки после тренировки.