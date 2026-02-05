Избившая фигуристку мать пригрозила физической расправой другой спортсменке

Мать Костылевой Ирина пригрозила физической расправой фигуристке Сарновской

Ирина Костылева, мать чемпионки России среди юниоров в одиночном катании Елены Костылевой, пригрозила физической расправой 13-летней спортсменке Софии Сарновской. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Telegram-канал Костылевой-старшей.

Ирину Костылеву возмутило, что Сарновская на тренировке помешала ее дочери исполнить прыжок. «Лена не будет жалеть Сарновскую. Она прыгнет триксель на нее. И разрубит ей лезвием связки. На ногах или бедре, если та еще раз попытается пересечь ей прыжок», — заявила Костылева-старшая.

Ранее Ирина Костылева пригрозила выйти замуж за иностранца и увезти дочь в Европу. Мать фигуристки пообещала сделать так, если дочь не начнут объективно судить на соревнованиях в России.

8 января Елена Костылева вернулась в академию Евгения Плющенко. Спортсменка ушла из его группы 21 декабря в школу «Триумф», где ее обвинили в систематическом пропуске тренировок.

Ранее Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с дочерью. Жена тренера, продюсер Яна Рудковская, опубликовала видео, на котором мать бьет дочь кулаком в живот и с силой стаскивает с нее коньки после тренировки.