Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
11:32, 5 февраля 2026Спорт

Избившая фигуристку мать пригрозила физической расправой другой спортсменке

Мать Костылевой Ирина пригрозила физической расправой фигуристке Сарновской
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Елена Костылева

Елена Костылева. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Ирина Костылева, мать чемпионки России среди юниоров в одиночном катании Елены Костылевой, пригрозила физической расправой 13-летней спортсменке Софии Сарновской. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Telegram-канал Костылевой-старшей.

Ирину Костылеву возмутило, что Сарновская на тренировке помешала ее дочери исполнить прыжок. «Лена не будет жалеть Сарновскую. Она прыгнет триксель на нее. И разрубит ей лезвием связки. На ногах или бедре, если та еще раз попытается пересечь ей прыжок», — заявила Костылева-старшая.

Ранее Ирина Костылева пригрозила выйти замуж за иностранца и увезти дочь в Европу. Мать фигуристки пообещала сделать так, если дочь не начнут объективно судить на соревнованиях в России.

8 января Елена Костылева вернулась в академию Евгения Плющенко. Спортсменка ушла из его группы 21 декабря в школу «Триумф», где ее обвинили в систематическом пропуске тренировок.

Ранее Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с дочерью. Жена тренера, продюсер Яна Рудковская, опубликовала видео, на котором мать бьет дочь кулаком в живот и с силой стаскивает с нее коньки после тренировки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто требование России по Донбассу

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В Кремле назвали один из столпов российского государства

    Песков анонсировал выступление Путина

    В России оценили угрозу от истечения срока ДСНВ

    Звезду шоу «Пацанки» госпитализировали с инфарктом

    В России прокомментировали визит советника Макрона в Москву

    Сбежавший из России в США баскетболист рассказал об отказе получать повестку в военкомат

    Названа тема переговоров Лаврова с главой МИД Швейцарии в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok